Avaí vence o Vitória e é campeão da Série B do Brasileiro Sub-20 Com atuação perfeita dos garotos do Leão, o Avaí goleou o Vitória por 3 a 0 e conquistou o título da Série B do Brasileiro Sub-20

ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 06h55

