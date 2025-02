Avaí volta a cobrar ingresso de R$ 200 em jogo do Campeonato Catarinense Avaí tem partida decisiva contra o Criciúma no sábado, às 16h30, e tem ingresso à venda por R$ 200 aos visitantes ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 18/02/2025 - 23h25 ) twitter

O Avaí depende apenas de si para terminar a primeira fase do Campeonato Catarinense na liderança. No sábado (22), às 16h30, o clube recebe o Criciúma, na Ressacada, e para o jogo decisivo a diretoria azurra irá cobrar R$ 200 pelo ingressos na torcida visitante e no setor B.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os ingressos e promoções!

