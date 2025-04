Avaí x América-MG: dia, horário e valores de ingressos Avaí define o preço dos ingressos para a partida contra o América-MG, confirmada para sábado (26) na Ressacada ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 09h26 ) twitter

Avaí e América-MG vão se enfrentar no próximo sábado (26), às 20h, na Ressacada. A confirmação veio com a divulgação do serviço do jogo, incluindo a venda dos ingressos. As entradas para acompanhar a partida em Florianópolis começam a ser vendidas nesta quarta-feira (22).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os ingressos e detalhes do jogo!

