Avaí x Athletico: onde assistir ao vivo, escalações, horário e mudanças de Jair Ventura Avaí recebe o Athletico, na Ressacada, em mais uma oportunidade de vencer e voltar para o grupo dos quatro melhores ND Mais|Do R7 21/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 21/06/2025 - 07h55 )

Se tem um jogo grande que o Avaí fará nesta Série B do Brasileiro é contra o Athletico. A partida está marcada para às 16h deste sábado, na Ressacada, e o Leão tentará colocar o seu forte desempenho em casa para frear um adversário direto na briga pelo acesso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as escalações e as expectativas para o jogo!

