Avaí x Chapecoense: onde assistir, escalações e tudo sobre a grande decisão do Catarinense 2025 Com casa cheia, Avaí recebe a Chapecoense buscando seu 19° título de Campeonato Catarinense ND Mais|Do R7 22/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 22/03/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Avaí entra em campo às 16h30 deste sábado no estádio da Ressacada e tem como missão conquistar o 19° título estadual diante da Chapecoense. Após uma campanha com altos e baixos, o Leão da Ilha não vence há cinco jogos e pode sagrar-se campeão com seis jogos sem vitórias, já que depende apenas de um empate para garantir o título estadual de 2025.

Não perca nenhum detalhe dessa grande decisão! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Deputados americanos enviam carta a Donald Trump pedindo punições a Alexandre de Moraes

Homem de capuz mata um e deixa outro ferido em ataque a tiros em SC

Corte sobre impostos de importação pode baratear 11 alimentos; veja quais