Avaí x Concórdia pelo Catarinense 2025: onde assistir ao vivo e escalações Avaí tenta a quarta vitória seguida no Catarinense para seguir na liderança da competição ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 17h28 (Atualizado em 12/02/2025 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Avaí entra em campo às 21h desta quarta-feira buscando manter a liderança do Catarinense diante do Concórdia na Ressacada. Para o confronto, a tendência é de que o técnico Enderson Moreira repita a equipe que venceu o Marcílio Dias no último domingo pelo placar de 3 a 0.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste confronto!

Leia Mais em ND Mais:

Mais de 3,9 mil comprimidos de ecstasy são apreendidos no Extremo Sul de SC

Carnaval de rua de Florianópolis: vencedora de leilão é inabilitada por falta de condições

VÍDEOS: Enorme incêndio destrói parte de livraria em Canoinhas