Avaí x Cuiabá: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Avaí recebe o Cuiabá neste domingo, às 16h, no estádio da Ressacada, em confronto direto para se aproximar do G-4 da Série B do Campeonato...

O ditado é claro: “O Avaí faz coisa”, e novamente o Leão da Ilha terá que provar dentro de campo que é capaz de superar a semana conturbada fora dele, os desfalques e um tabu incômodo para vencer mais um adversário direto, desta vez, o Cuiabá, neste domingo, às 16h, no estádio da Ressacada, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

