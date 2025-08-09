Avaí x Cuiabá: onde assistir ao vivo, escalações e horário
Avaí recebe o Cuiabá neste domingo, às 16h, no estádio da Ressacada, em confronto direto para se aproximar do G-4 da Série B do Campeonato...
O ditado é claro: “O Avaí faz coisa”, e novamente o Leão da Ilha terá que provar dentro de campo que é capaz de superar a semana conturbada fora dele, os desfalques e um tabu incômodo para vencer mais um adversário direto, desta vez, o Cuiabá, neste domingo, às 16h, no estádio da Ressacada, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O ditado é claro: “O Avaí faz coisa”, e novamente o Leão da Ilha terá que provar dentro de campo que é capaz de superar a semana conturbada fora dele, os desfalques e um tabu incômodo para vencer mais um adversário direto, desta vez, o Cuiabá, neste domingo, às 16h, no estádio da Ressacada, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: