Avaí x Figueirense tem mudança de árbitro a dois dias do clássico Ramon Abatti Abel não estará mais no apito de Avaí x Figueirense nesta quarta-feira (5); veja o substituto ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 18h09 (Atualizado em 03/03/2025 - 18h09 )

Mudou! Ramon Abatti Abel não será mais o árbitro do clássico entre Avaí x Figueirense na quarta-feira (5). O responsável pelo apito será Gustavo Ervino Bauermann. Mudança essa já confirmada pela FCF (Federação Catarinense de Futebol).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa mudança e o que esperar do clássico!

