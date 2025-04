Avaí x Operário: onde assistir ao vivo, escalações e horário do jogo da Série B Ainda sem vencer na Série B, Avaí deve contar com mudanças no time para buscar a vitória que está explícita até no hino do clube ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O hino do Avaí diz que a ‘ordem é vitória’ e os resultados nas duas primeiras rodadas da Série B do Brasileiro corroboram com essa necessidade. A hora de ganhar a primeira na competição não pode mais ser postergada, tem que ser diante do Operário, às 20h de hoje, na Ressacada. Após ficar na igualdade diante de Novorizontino e Cuiabá, a expectativa agora é de somar pontos e fazer o time escalar posições na tabela para ficar mais próximo do G-4 da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do jogo!

Leia Mais em ND Mais:

Feriadão de Páscoa: confira como fica o funcionamento dos serviços públicos em Criciúma

Geada à vista! Temperaturas vão baixar nos próximos dias em Santa Catarina; confira a previsão

Sushi na Páscoa? Ovos nada convencionais e inclusivos chamam atenção dos consumidores em SC