Avança na ANTT proposta que pode garantir obras na BR-101 em SC
ND Mais|Do R7
21/01/2025 - 00h45 (Atualizado em 21/01/2025 - 00h45 )

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou que vai protocolar, ainda em fevereiro, no Tribunal de Contas da União (TCU), a proposta com as obras prioritárias na BR-101 para Santa Catarina que serão executadas imediatamente. O trâmite é parte importante da chamada repactuação do contrato com a concessionária Arteris.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre as obras na BR-101!

