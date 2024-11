‘Avançando forte’: superintendente do DNIT fala sobre entrega de novo viaduto em Blumenau ‘Avançando forte’: superintendente do DNIT fala sobre entrega de novo viaduto em Blumenau ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 12/11/2024 - 09h50 ) twitter

Obras do viaduto em Blumenau

Blumenau deve receber a entrega do novo viaduto do complexo do Badenfurt ainda em 2024, segundo o superintende do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes) em Santa Catarina, Alysson Rodrigo Andrade. Em entrevista para o Balanço Geral da NDTV, ele falou sobre a evolução da obra e deu atualizações sobre a duplicação da BR-470.

