Avanço de frente fria em Santa Catarina traz temporais isolados neste domingo (18); veja áreas

O avanço de uma nova frente fria em Santa Catarina, vinda do Rio Grande do Sul, irá favorecer a ocorrência de temporais isolados, especialmente nas regiões Oeste e Sul do estado entre a tarde deste domingo (18) e a madrugada da segunda-feira (19). Nas áreas atingidas, o risco é moderado para alagamentos, queda de galhos, destelhamentos e danos na rede elétrica.

Para mais informações e detalhes sobre a previsão do tempo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

