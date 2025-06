Avanço de frente fria que deve castigar RS com forte chuva traz alerta para SC Existe um alerta preocupante para os próximos dias que pode, também, atingir o estado catarinense, com chuva e rajadas de vento ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 06h15 (Atualizado em 15/06/2025 - 06h15 ) twitter

Uma frente fria que avança no Sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, neste sábado (14) poderá vir carregada de uma forte chuva que deve avançar para Santa Catarina e também Paraná. As informações são do MetSul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para ficar por dentro de todas as previsões e alertas sobre o tempo na sua região!

