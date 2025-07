Avenida Beira-Mar Norte terá alterações no trânsito neste domingo (20) em Florianópolis Mudanças ocorrem devido à corrida Track Field Experience que vai ocupar trecho entre a Rua Arno Hoeschl e o supermercado Angeloni... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 19/07/2025 - 11h17 ) twitter

A Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, terá mudanças no trânsito entre 4h e 9h da manhã deste domingo (20), devido à realização da corrida Track & Field Experience. O percurso ocupará a pista principal da avenida, no trecho entre a Rua Arno Hoeschl e o supermercado Angeloni. A previsão é que todo o trânsito seja normalizado a partir das 9h.

A previsão é que todo o trânsito seja normalizado a partir das 9h.

