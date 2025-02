Avenida em Chapecó terá trecho interditado para obras; veja quando A Avenida terá um trecho com meia pista bloqueada para a realização de obras de macrodrenagem em Chapecó, Oeste de Santa Catarina ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 09h46 (Atualizado em 26/01/2025 - 09h46 ) twitter

A partir desta segunda-feira (27), o trânsito na Avenida São Pedro sofrerá alterações. Um trecho da via, entre as avenidas General Osório e Porto Alegre, terá uma das pistas bloqueadas para a realização de obras de macrodrenagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre as mudanças no trânsito!

