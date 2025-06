Avenida famosa de Balneário Camboriú ganhará novo trecho e trânsito passará por alterações Mudanças na avenida Martin Luther e outras avenidas em Balneário Camboriú visam melhorar o fluxo de veículos na cidade ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h16 ) twitter

O segundo trecho da avenida Martin Luther, uma das principais de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, será inaugurado no dia 6 de julho. Esta entrega faz parte da ampliação do sistema viário em binário com a avenida do Estado, visando melhorar o fluxo de veículos no local. Segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú, algumas mudanças de sentido em vias próximas serão implementadas com a abertura do novo trecho para garantir maior segurança e organização no tráfego.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as alterações no trânsito após a inauguração!

