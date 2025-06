Avião cai na Índia: ex-ministro indiano estava entre os 242 passageiros do Boeing Todos os passageiros morreram. A companhia aérea Air India informou que 169 eram cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses... ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h56 ) twitter

O nome de Vijay Rupani, o ex-ministro-chefe de Gujarat (estado localizado no extremo oeste da Índia), está na lista de passageiros do avião que caiu na Índia nesta quinta-feira (12), informou a imprensa local. O Boeing 787 Dreamliner da Air India decolou com 242 passageiros às 13h38 e caiu às 13h40 (5h no Brasil) em Ahmedabad, cidade com 7,2 milhões de habitantes no estado de Guzerate.

