Avião da Latam que ultrapassou a pista e parou no gramado em SC transportava 107 passageiros

O avião da Latam que ultrapassou a pista e parou no gramado do Aeroporto Serafin Enoss Bertaso, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, transportava 107 passageiros e cinco tripulantes. O incidente aconteceu na noite de segunda-feira (31), sob forte chuva no município.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

