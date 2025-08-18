Logo R7.com
Avião de pequeno porte cai na Serra catarinense

De acordo com as primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, ao menos uma pessoa morreu no...

ND Mais|Do R7

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro, na Serra catarinense. De acordo com as primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, ao menos uma pessoa morreu no local e outra sofreu traumatismo cranioencefálico grave.

