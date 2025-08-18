Avião de pequeno porte cai na Serra catarinense De acordo com as primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, ao menos uma pessoa morreu no... ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 07h18 ) twitter

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro, na Serra catarinense. De acordo com as primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, ao menos uma pessoa morreu no local e outra sofreu traumatismo cranioencefálico grave.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

