Avião que caiu em Itanhaém: vídeo mostra aeronave em 'parafuso' durante queda Imagens registradas por moradores mostram avião que caiu em Itanhaém sem estabilidade no ar; uma pessoa morreu ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 05h04 (Atualizado em 10/03/2025 - 05h04 )

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que o avião que caiu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, perde estabilidade no ar. As imagens mostram a aeronave girando em “parafuso”. Uma pessoa morreu no acidente.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

