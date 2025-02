Avião que caiu em São Paulo despencou minutos após decolagem; veja trajeto Tragédia deixou duas pessoas mortas e seis feridos na zona Oeste da capital paulista; causas do acidente são investigadas pelo Cenipa... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 07/02/2025 - 16h27 ) twitter

O acidente com avião que caiu em São Paulo e deixou duas pessoas mortas, nesta sexta-feira (7), aconteceu minutos após a aeronave decolar no Aeroporto de Campos de Marte, na Zona Norte da capital paulista. O voo, com destino a Porto Alegre, transportava o advogado e empresário gaúcho, Márcio Carpena, e o piloto, Gustavo Medeiros.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

