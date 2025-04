Avião que fez pouso forçado na BR-101 em SC é desmontado; veja fotos Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na BR-101, em Garuva, após uma pane no motor; aeronave está sendo desmontada ND Mais|Do R7 05/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 05/04/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O avião de pequeno porte que realizou um pouso forçado na BR-101 após uma pane no motor está sendo desmontado para ser removido das margens da rodovia com um guincho. O susto foi registrado neste sábado (5), em Garuva, no Norte de Santa Catarina. Os dois ocupantes da aeronave saíram ilesos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e as fotos do avião.

Leia Mais em ND Mais:

Figueirense vence teste final antes da estreia na Série C com gol de reforço

Jogador do São Paulo é internado com tromboembolismo pulmonar, doença que matou Ivan Kley

Piloto relata momentos antes do pouso forçado de avião na BR-101 em SC: ‘3 minutos’