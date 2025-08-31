Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Baía Babitonga: paraíso escondido entre ilhas em SC tem passeios de barco e outros atrativos

Região oferece belezas naturais, passeios náuticos e contato com a biodiversidade em áreas que conectam Joinville ao mar

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Baía Babitonga, em Joinville, é um dos tesouros naturais do Norte de Santa Catarina. Com águas tranquilas e rica biodiversidade, ela abriga espécies de peixes, aves e mamíferos marinhos, além de carregar parte importante da história da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra tudo sobre esse paraíso escondido!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.