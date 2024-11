Baile de Natal do Clube Doze é remarcado após falha na estrutura; entenda o que aconteceu Baile de Natal do Clube Doze é remarcado após falha na estrutura; entenda o que aconteceu ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 23h48 (Atualizado em 27/11/2024 - 23h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem estava contando com o Baile de Natal do Clube Doze nesta quinta-feira (28) em Florianópolis teve uma ingrata surpresa na véspera do evento. Isso porque o elevador do clube, localizado na Avenida Hercílio Luz, apresentou uma falha repentina e, segundo a Prefeitura de Florianópolis, não haveria tempo hábil para realizar a manutenção antes da festa. A nova data deve ser anunciada em breve.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o evento!

Leia Mais em ND Mais:

Homem atira no namorado da ex e foge com a filha em Navegantes

Astro do Botafogo se desculpa com Hulk e projeta final da Libertadores: “Respeito muito ele”

Rede de supermercado inaugura nova unidade em Joinville com promoções de Black Friday