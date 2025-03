Bairro de Itajaí tem surto de dengue e cidade acumula 188 casos confirmados Aumento de casos de dengue ocorre por conta de chuvas frequentes e altas temperaturas ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 13/03/2025 - 19h25 ) twitter

Foram confirmados até esta quinta-feira (13), 188 casos de dengue em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, somente neste ano. Somente no bairro Dom Bosco estão concentrados 15 casos, sendo identificado um surto localizado.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as ações de combate ao surto de dengue em Itajaí.

