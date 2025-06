Bairros de Joinville ficarão sem água por obras na ETA Cubatão Manutenção começa às 4h e pode deixar regiões sem água; obra faz parte de investimento de R$ 51,5 milhões ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h56 ) twitter

A Companhia Águas de Joinville realiza uma nova etapa da modernização da ETA (Estação de Tratamento de Água) Cubatão, com início das obras previsto para as 4h da manhã, neste domingo (15). O projeto integra um investimento total de R$ 51,5 milhões.

