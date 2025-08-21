‘Balança, mas não cai’: forte vento atrapalha e navio vive momento de tensão em ancoragem em SC Vídeo mostra momento que embarcação, carregada de contêineres, balança e não consegue acessar ao cais para atracagem nesta quarta-feira... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h40 ) twitter

ND Mais

A forte ventania que passou por Santa Catarina nesta quarta-feira (20) quase provocou um acidente no Porto de Imbituba, no Sul de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente impressionante!

