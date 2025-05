Balanço financeiro do Avaí aponta déficit de R$ 68 milhões em 2024 e clube projeta ser SAF Contas do Avaí em balanço do ano de 2024 foram aprovadas com ressalvas pelo conselho fiscal e por unanimidade pelos membros do conselho... ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 02/05/2025 - 04h59 ) twitter

O balanço financeiro do Avaí em 2024 traz um déficit de R$ 68 milhões no executado no ano. Os conselheiros aprovaram por unanimidade as contas e o conselho fiscal aprovou com ressalvas. Em comparação com o exercício de 2023 houve aumento nos gastos, já que naquele ano o clube com um superávit histórico de R$ 19,1 milhões.

