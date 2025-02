Baleado após tentar atropelar policial no PR, homem vai para hospital em SC e acaba preso Homem foi baleado ao tentar fugir de policiais em Ponta Grossa (PR); ele tinha mandado de prisão aberto por roubo e resistência ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 16h09 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h09 ) twitter

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (4) em Joinville, no Norte de Santa Catarina, suspeito de atropelar um policial militar no Paraná. Ele passava por uma cirurgia no Hospital Municipal São José quando o mandado de prisão aberto contra ele foi revelado.

