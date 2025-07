Baleia-cachalote é encontrada morta em Laguna e causa mobilização de pesquisadores Equipe de monitoramento da Udesc está no local para atendimento da ocorrência ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 04h55 (Atualizado em 02/07/2025 - 04h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma baleia-cachalote (Physeter macrocephalus) foi encontrada morta em Laguna, no Sul de Santa Catarina, na tarde desta terça-feira (1º). O animal foi localizado por moradores da região, que acionaram o Trecho 1 do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos). A equipe técnica da Udesc, que executa o projeto, está no local para o atendimento da ocorrência. O Laboratório de Zoologia da universidade afirmou que os procedimentos de necropsia e coleta de amostras biológicas, para identificar a possível causa da morte, ainda serão realizados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este caso intrigante!

Leia Mais em ND Mais:

Mais de 300 vagas são ofertadas em Feirão de Empregos no Sul de SC; confira local

Tragédias na BR-280 marcam início da semana no Norte de Santa Catarina

Manual inédito ensina juízes de SC a lidar com armas e se defender em situações de ameaça