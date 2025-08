Baleia-franca atrai jovens de todo o Brasil para estágio de conservação em Santa Catarina Jovens de quatro estados brasileiros acompanham temporada reprodutiva da espécie; atividades realizadas até novembro incluem observação... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 03h37 ) twitter

Um grupo de estudantes vindos de diversas partes do Brasil inicia, entre os meses de agosto e novembro, mais uma temporada de estágios e monitoramento das baleias-franca nas praias de Imbituba, no Litoral Sul de Santa Catarina. Incentivadas pelo Projeto ProFRANCA, do Instituto Australis, as atividades realizadas por meio da observação terrestre, a partir de pontos fixos, têm o objetivo de estudar o comportamento e a distribuição das baleias-franca-austrais, que migram até o litoral catarinense para o período de reprodução.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa experiência única de conservação!

