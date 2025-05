Baleia-jubarte aparece morta em praia de SC no primeiro encalhe da temporada A baleia era um macho juvenil e estava em avançado estado de decomposição em Balneário Barra do Sul ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 04h55 ) twitter

A equipe do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos), vinculado à Univille, registrou o primeiro encalhe de baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) sem vida da temporada de 2025 no Litoral Norte de Santa Catarina. O animal foi encontrado na tarde de quarta-feira (21), na praia da Picama, em Balneário Barra do Sul. O trecho é de responsabilidade da Univille, unidade São Francisco do Sul.

