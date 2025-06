Baleias-franca chegam em Imbituba e emocionam ao aparecer com filhote Registro feito pelo Instituto Australis, por meio do ProFRANCA, gerou comoção nas redes sociais nesta segunda-feira (16) ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 17/06/2025 - 04h35 ) twitter

A temporada de avistamento das baleias-franca iniciou no Litoral de Santa Catarina. O Instituto Australis registrou, nesta segunda-feira (16), a primeira aparição dos animais em frente à sede, na praia da Itapirubá, em Imbituba. Duas baleias-franca adultas e um filhote nadavam juntos próximo ao Centro Nacional de Conservação da Baleia. As imagens geraram comoção nas redes; o post já conta com mais de 645 curtidas e mais de 110 compartilhamentos.

Para saber mais sobre essa emocionante aparição das baleias-franca, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

