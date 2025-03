Balneabilidade de Florianópolis volta a cair na reta final do verão; veja pontos impróprios As praias do município tem 66% dos pontos analisados considerados próprios para banho; a balneabilidade de Florianópolis teve 87 locais... ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 15/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O índice de balneabilidade de Florianópolis voltou a cair e fechou a penúltima semana do verão com 66% dos pontos analisados considerados próprios para banho. Dos 87 locais submetidos à análise, 57 foram aprovados no relatório de número 40 do IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina), divulgado nesta sexta-feira (14). No relatório 37, divulgado em 7 de março, eram 60 pontos.

Para mais detalhes sobre a balneabilidade e os pontos impróprios, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Conheça as curiosidades dos 25 anos do Bolshoi Brasil em Joinville

Quais estabelecimentos na Praia Mole devem ser demolidos por ordem da Justiça

Chapecoense x Avaí ao vivo: onde assistir, horário e escalações da final do Catarinense 2025