Balneabilidade em Florianópolis melhora, mas Lagoa do Peri continua imprópria para banho Pela segunda semana consecutiva, maior bacia de água doce da região, que por 9 vezes recebeu o selo Bandeira Azul, apresentou resultado... ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 05h25 (Atualizado em 15/02/2025 - 05h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Lagoa do Peri, em Florianópolis, continua imprópria para banho. É o que indica o relatório de balneabilidade em Florianópolis divulgado nesta sexta-feira (14) pelo IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina). A impropriedade foi novamente identificada no ponto de coleta que fica em frente à sede do parque.

Para mais detalhes sobre a situação da balneabilidade em Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Bolsonarista que matou petista em 2022 sai da prisão por determinação da Justiça do PR

Procon notifica seis faculdades particulares de SC por ‘falta de transparência’; veja quais são

Bateu na ex e ameaçou avó: motorista de Porsche que agrediu idoso acumula casos de violência