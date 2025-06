Balneário Arroio do Silva tem alterações no trânsito para montagem da Festa do Peixe 2025; veja Avenida Getúlio Vargas está interditada para a montagem das estruturas do evento, que ocorre entre os dias 3 e 6 de julho ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 02h15 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A tradicional Festa do Peixe, em Balneário Arroio do Silva, no Extremo Sul de Santa Catarina, que será realizada entre os dias 3 e 6 de julho, já começa a movimentar a cidade. A estrutura da 32ª edição do evento começou a ser montada nesta semana e, com isso, o trânsito na região sofrerá alterações.

Para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito e a programação completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Com água até o capô, duas pessoas são resgatadas pela janela de carro na Serra de SC

SC entra em alerta para temporais isolados e rajadas de vento entre domingo e segunda-feira

Mulher ateia fogo no próprio carro durante abordagem da PM em Piratuba, Oeste de SC