Balneário Camboriú busca recursos do PAC para custear melhoria de R$ 95 milhões no saneamento

A Prefeitura de Balneário Camboriú protocolou solicitação de recurso do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para custeio de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) modular. O pleito é no valor total de R$ 95.254.077,10, sendo R$ 90.491.373,25 repasse e R$ 4.762.703,85 de contrapartida.

