Balneário Camboriú entra oficialmente na rota de embarque em cruzeiros Cidade conseguiu autorização para embarque e desembarque de cruzeiros em fevereiro ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 10h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A MSC Cruzeiros anunciou, nesta terça-feira (6), a cidade de Balneário Camboriú como novo porto de embarque para roteiros pela América do Sul na temporada 2025/2026. Com isso, a companhia oferecerá seis portos de embarque no Brasil na próxima temporada: além da recém-anunciada, estão Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Maceió (AL) e Itajaí (SC).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa nova rota de cruzeiros!

Leia Mais em ND Mais:

Índia assume bombardeio no Paquistão que deixou mortos e feridos nesta terça

Duas vezes no mesmo dia: mais um caminhão tomba e destrói telhado de casa em Itajaí

Você viu? Saiba o que fazia um balão no céu de Blumenau nesta terça