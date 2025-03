Balneário Camboriú faz mutirão de DIU grátis; veja como conseguir Balneário Camboriú terá mutirão de DIU grátis em abril; mulheres interessadas devem procurar a Unidade Básica de Saúde do bairro em... ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 17h29 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h29 ) twitter

A secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, divulgou nesta semana a data de mais um mutirão para a colocação de DIU grátis, o Dispositivo Intrauterino. A mulher que tiver interesse no procedimento, deve procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) referência do bairro em que mora para solicitar o agendamento. O próximo mutirão está marcado para o dia 5 de abril e, até o mês de agosto, estão previstos 10 mutirões.

