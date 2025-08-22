Balneário Camboriú ganha Centro de Desenvolvimento da CBF A construtora Castanhel concluiu a obra do Centro de Desenvolvimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O espaço promete... ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 09h18 ) twitter

REBECA REIS

Santa Catarina acaba de receber um dos empreendimentos esportivos mais modernos do Brasil. A construtora Castanhel concluiu a obra do Centro de Desenvolvimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), lançada oficialmente no último dia 15 de agosto de 2025. O espaço promete ser referência nacional na formação de atletas e no fortalecimento da base do futebol brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto para o futebol brasileiro!

