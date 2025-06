Balneário Camboriú ganhará pontes, túneis e novas conexões com Camboriú em projeto milionário Prefeitura de Balneário Camboriú tem sugestões de mudanças em pacote da Promobis aprovadas durante reunião ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 01h15 (Atualizado em 12/06/2025 - 01h15 ) twitter

Na última segunda-feira (9), foram apresentadas e aprovadas as mudanças sugeridas pela Prefeitura de Balneário Camboriú em um dos pacotes do Promobis (Projeto de Mobilidade Integrada e Sustentável da Região da Foz do Rio Itajaí), que será feito no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse projeto que promete transformar a mobilidade na região!

