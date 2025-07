Balneário Camboriú inaugura segundo trecho da Martin Luther e avança com obra até Itajaí Segundo trecho da Martin Luther foi concluído com readequações e lei aprovada autoriza novo avanço ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h37 ) twitter

O segundo trecho da avenida Martin Luther, uma das principais de Balneário Camboriú, foi inaugurado neste domingo (06). Além disso, foi sancionada a lei para a implantação do terceiro trecho da via, que se estenderá da avenida das Gaivotas, em Ariribá, até a divisa com Itajaí. Segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú, o evento de inauguração contou com apresentações artísticas e culturais, atividades de lazer e serviços municipais aos moradores da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante obra!

