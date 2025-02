Balneário Camboriú pode ter cruzeiro no próximo réveillon; veja pedido de prefeita Cerimônia marca temporada de cruzeiros em Balneário Camboriú e conta com a presença da prefeita Juliana Pavan, que faz solicitação... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 20h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 20h26 ) twitter

Na última terça-feira (28), Balneário Camboriú recebeu a visita do navio Costa Pacifica, representando um marco para temporada de cruzeiros 2024/2025 na cidade. A cerimônia contou com a presença da prefeita Juliana Pavan e uma solicitação especial para a próxima virada de ano.

