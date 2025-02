Balneário Camboriú promove ‘Dia D’ de saúde para atender a comunidade Equipe completa de saúde estará presente no "Dia D" em Balneário Camboriú e também estarão disponíveis vacinas e testes rápidos ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 15/02/2025 - 10h06 ) twitter

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, estão promovendo neste sábado (15) o “Dia D” para receber e atender a comunidade. A ação acontece das 8h às 17h, com diversos serviços e atividades para as famílias.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante iniciativa de saúde!

