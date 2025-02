Balneário Camboriú tem autorização inédita para embarque e desembarque em cruzeiros Agora a cidade pode receber passageiros de cruzeiros vindos do exterior, já que terá controle aduaneiro ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A primeira IPTUR (Instalação Portuária de Turismo) alfandegada do Brasil foi autorizada em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Com isso, a cidade poderá fazer embarque e desembarque de passageiros de navios de cruzeiros. A portaria que concede a autorização foi publicada no Diário Oficial na sexta-feira (7).

Saiba mais sobre essa conquista que promete impulsionar o turismo e a economia local consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Avaí tem a melhor defesa entre os 60 clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro

Homem é preso suspeito de estuprar a própria esposa em SC

Polícia Civil abre inquérito para investigar caso de racismo contra goleiro do Criciúma