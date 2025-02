Balneário Rincão se destaca como opção para quem busca morar no litoral catarinense Com condomínios de alto padrão, infraestrutura crescente e um mercado imobiliário aquecido, Balneário Rincão se consolida como uma... ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 21h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 21h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Balneário Rincão, no sul de Santa Catarina, não é mais apenas um destino de férias. Com o crescimento do mercado imobiliário, a cidade tem atraído cada vez mais moradores em busca de qualidade de vida, conforto e proximidade com a natureza.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra tudo sobre as oportunidades que Balneário Rincão tem a oferecer!

Leia Mais em ND Mais:

Alerta de emergência: saiba como ativar SMS e sinais sonoros da Defesa Civil em seu celular

Senna Tower: residencial mais alto do mundo usará tecnologia inédita na fundação

Prefeitura abre inscrições para beneficiar estudantes de SC com auxílio transporte; veja cidade