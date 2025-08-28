Logo R7.com
Balonismo comercial no Brasil terá normas inéditas ainda neste ano

Proposta prevê implementação em três fases e prazos até novembro

ND Mais|Do R7

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) apresentou, na segunda-feira (25), os critérios para a vigência imediata das normas que regulamentam o balonismo comercial no Brasil. Representantes da Prefeitura de Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, participaram da reunião on-line.

