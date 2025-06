Balonismo de Praia Grande vive luto, incertezas e mais de 60% de cancelamentos após tragédia Setor debate retorno das atividades após queda de balão com oito mortes no sábado (21) ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 04h15 (Atualizado em 26/06/2025 - 04h15 ) twitter

Enquanto vive o luto pela tragédia no balonismo que matou oito pessoas, no último sábado (21), a cidade de Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, também enfrenta um período de incertezas sobre o setor, principal motor turístico do município. Desde o acidente, estima-se uma taxa entre 60% a 70% de cancelamento nas reservas de voos, conforme dados da Associação de Pilotos de Balão de Praia Grande.

