Balonismo em Praia Grande: acidente com mortes expõe temor para baixa no turismo

O balonismo em Praia Grande, cidade localizada ao Extremo Sul de Santa Catarina, ganhou destaque internacional após o acidente que matou oito pessoas durante um passeio turístico no dia 21 de junho. A tragédia paralisou a atividade, que tem previsão de retomada nesta segunda-feira (30).

Para entender melhor o impacto desse acidente e as perspectivas futuras para o turismo na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

