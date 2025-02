Bancos irão funcionar com alterações na primeira semana de março; veja o que muda Mudanças irão acontecer por conta de fim de semana e feriados emendados nos primeiros cinco dias do próximo mês ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 04h45 (Atualizado em 12/02/2025 - 04h45 ) twitter

Entre os dias 1º e 5 de março, os horários dos bancos serão diferentes dos habituais. Isso porque os dois primeiros dias do mês serão sábado e domingo, enquanto os dias 3 e 4 serão Carnaval. Já o quinto dia será quarta-feira de cinzas.

Para mais detalhes sobre as mudanças nos horários dos bancos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

